Требуется написать приложение для мобильного (j2me).
Приложения для Android
Интересует разработка приложений под Android для Sony Ericsson Украина.
Интересует только долговременное и ответственное сотрудничество.
Для ориентации опишите примерные цены и сроки на следующие приложения (нужно оценить каждое отдельно).
1. http://www.droidnews.ru/clubalance-vidzhet-dlya-monitornga-sredstv-na-schete-podrobnaya-statistika
2. http://www.droidnews.ru/go-weather-karmannyy-prognoz-pogody
3. http://www.droidnews.ru/blue-skies-live-wallpaper-na-sedmom-nebe-ot-schastya
4. http://www.droidnews.ru/worms-voinstvennye-chervyaki
5. http://www.facebook.com/pages/Sony-Ericsson-v-Ukraini/155761164439115?v=app_120888937979312
Жду оценки. Кроме Sony Ericsson есть еще заказчики. Но это позже...
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