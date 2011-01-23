Приложения для Android

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Интересует разработка приложений под Android для Sony Ericsson Украина.

Интересует только долговременное и ответственное сотрудничество.

Для ориентации опишите примерные цены и сроки на следующие приложения (нужно оценить каждое отдельно).

1. http://www.droidnews.ru/clubalance-vidzhet-dlya-monitornga-sredstv-na-schete-podrobnaya-statistika

2. http://www.droidnews.ru/go-weather-karmannyy-prognoz-pogody

3. http://www.droidnews.ru/blue-skies-live-wallpaper-na-sedmom-nebe-ot-schastya

4. http://www.droidnews.ru/worms-voinstvennye-chervyaki

5. http://www.facebook.com/pages/Sony-Ericsson-v-Ukraini/155761164439115?v=app_120888937979312

Жду оценки. Кроме Sony Ericsson есть еще заказчики. Но это позже...

Android
14 лет назад
s_IP
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров