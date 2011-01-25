Необходимо разработать игровое приложения для iPhone/iPod Игра по типу Lines: меню, выбор уровня, игровой процесс, статистика, лучшие результаты. Пакет графики предоставлется. Жду предложения, ТЗ по вышлю ...
Разработка приложения на j2me (приватно для zeid)
Требуется написать приложение для мобильного (j2me).
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