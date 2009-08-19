Небольшое дополнение для Bitrix CMS в виде кнопки/иконки для карточки товара. Детали при обсуждении.
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Стоит чистый ELK Настроить регулярный импорт из xmlСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Настроить импорт из XML. Написать скрипт поиска и вывода результата в XML. Подробное ТЗ при общении. Стоимость работы оговаривается после ознакомления с ТЗ.Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 года назад
Доработка самописного движка Желательно понимание основ и принципов работы систем распределение трафика. Доработка в 3 этапа: 1 интерфейс 2 обработка и передача запроса 3 прием и обработка входящих данных Частично реализовано, необходимо собрать в кучу и дописать необходимое. Дальнейшая поддержка проекта приветствуется. Подробное ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
От Вас требуется: - Уверенное знание PHP, MySQL, JavaScript - Опыт работы с YII, CI Приветствуется: - Инициативность - Творческий подход - Самодисциплина - Умение слушать/понимать/учится От нас предлагается: - Интересные проекты - Работа в ...Веб-программирование30 заявокЗакрыт9 лет назад
- $3500
Опыт работы от 1 года Знание и понимание принципов работы биллинг платформ, в частности смс оплаты. Наличие в портфолио полноценных проектов с смс оплатой привествуется. Опыт работ с популярными фреймворками (CI, Yii) Опыт в администрировании *nix серверов желателен. Желательно работа ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
Сверстать несколько страниц из psd и прикрутить к UMI.CMSВеб-программирование15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $3000
Специалист по разработке. приложений для моб. платформ Обязанности: Разработка мобильных приложений (Java, android) поддержка разработанных приложений Требования: Опыт работы, знание своего дела, пунктуальность, ответственность, инициативность. Наличие портфолио желательно. Оплата на выбор, зп/сдельная. График работы на выбор, полный день/свободный.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Специалист по разработке. приложений для моб. платформ Обязанности: Разработка мобильных приложений (j2me, android) поддержка разработанных приложений Требования: Знание своего дела, пунктуальность, ответственность, инициативность. Желательно наличие портфолио.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется php программист, доработка cms опыт работы с смс агрегаторами и понимания принципов работы обязательно, так же желательно наличие в портфолио проектов работающих с смс оплатой. По завершению работы желательно дальнейшее сотрудничество на предмет поддержки, либо ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $3000Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется написать приложение для мобильного (j2me).Мобильные приложения1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо знание: php, mysql, java, smarty, ajax. Требуется небольшая доработка уже готового решения.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $25HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется программист, необходимо внести небольшие изминения в готовую CMS. необходимо знание: PHP, JS, AJAX - обязательно С++ - желательно Предпочтение отдается людям с хорошим опытом и наличием отзывов. Подробноси в асе или личке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1000Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад