Опыт работы от 1 года Знание и понимание принципов работы биллинг платформ, в частности смс оплаты. Наличие в портфолио полноценных проектов с смс оплатой привествуется. Опыт работ с популярными фреймворками (CI, Yii) Опыт в администрировании *nix серверов желателен. Желательно работа ...