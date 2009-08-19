stfu

Дмитрий stfu

 
41 годРоссия/Петрозаводск
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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Отзывы фрилансеров
zeid
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Разработка приложения на j2me (приватно для zeid)
Четко сформулированное задание. Четкие цели. Заказчик знает, чего хочет, и понимает техническую сторону вопроса. Оплата вовремя и в полном объеме. Рекомендую!
Оперативно и качественно выполненная работа, человек знает свое дело.
Ответный отзыв
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Сверстать HTML из PSD
Очень доволен совместной работой, четкое тз по проекту, ни каких проблем в процессе не возникло, полное понимание, спасибо!
Адекватный человек, сделал качественно и красиво, что немаловажно внес свои предложения и удачно их реализовал.
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Oushen
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
$80
10 баллов
14 лет назад
Внести небольшие изминения в CMS
Порядочный заказчик. С ним можно работать.
Хороший и адекватный человек, работа выполнена в срок и все сделано в лучшем виде.
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tiamo
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Доверстать html страницу.
Хороший заказчик, было приятно работать.
Работа сделана на отлично, быстро и качественно, на что обратил внимание, человек вносит свои предложения по улучшению и реализует их на всё 100. Рекоменду и сам теперь на регулярной основе буду сотрудничать.
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