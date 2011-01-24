Разработка приложения для Blackberry

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Закрыт1 заявка129 просмотров

Нужно на основе прототипов, уже созданных АПИ и написанных функциональных требований создать приложение для Blackberry. Основные особенности приложение - постоянная связь с сервером для обновления информации.

Есть уже готовое приложение Java для телефонов - можно использовать его.

В аттаче находится краткое ТЗ. По запросу - вышлю более детальное.

Java
14 лет назад
smile7
43 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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