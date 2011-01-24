Разработка приложения для Blackberry

Нужно на основе прототипов, уже созданных АПИ и написанных функциональных требований создать приложение для Blackberry. Основные особенности приложение - постоянная связь с сервером для обновления информации.

Есть уже готовое приложение Java для телефонов - можно использовать его.

В аттаче находится краткое ТЗ. По запросу - вышлю более детальное.