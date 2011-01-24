Интересует разработка приложений под Android для Sony Ericsson Украина. Интересует только долговременное и ответственное сотрудничество. Для ориентации опишите примерные цены и сроки на следующие приложения (нужно оценить каждое отдельно). 1. ...
Разработка приложения для Blackberry
Нужно на основе прототипов, уже созданных АПИ и написанных функциональных требований создать приложение для Blackberry. Основные особенности приложение - постоянная связь с сервером для обновления информации.
Есть уже готовое приложение Java для телефонов - можно использовать его.
В аттаче находится краткое ТЗ. По запросу - вышлю более детальное.
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