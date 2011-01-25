Дизайн мобильного приложения

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Закрыт8 заявок181 просмотр

Дизайн мобильного приложения.9-patch! приложение уже работает, нужен новый дизайн.

14 лет назад
carsgone
Максим 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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