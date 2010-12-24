Перекрасить шаблон сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок256 просмотров

Имеется шаблон: http://www.7templates.com/templates-preview/300110603

Необходимо перекрасить его в 3 других тональности, и переделать названия блоков

Для профи - работы на 2 часа

Подробности icq: 222-99-66

14 лет назад
Lime_Studio
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров