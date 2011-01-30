Шаблон сайта для Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок291 просмотр

Нужен шаблон на тематику "Аниме" для сайта на движке Wordpress. Шаблон должен быть двухколоночным, простым, без особых наворотов. Необходимо наличие выпадающего меню вверху. Цветовая гамма: серый-красный-белый, синий-белый-черный или персиковый-белый. Желательно наличие в дизайне японских иероглифов (их перевод должен быть предоставлен мне обязательно).

WordPress
14 лет назад
misa
32 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$100
2 дня
Сделал отличный дизайн, учел все мои пожелания, помог с установкой :)
Приятно работать с Аленой. Побольше бы таких заказчиков. Спасибо за работу, обращайтесь Алена.

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад