Добрый вечер. Купил себе хост и домен на http://www.one.com Необходим опытный адимнистратор OpenCart. необходимо установить и провести первоначальную настройку магазина http://www.max-electronic.se Список необходимых работ. 0. ...
Дизайн для интернет-магазина
Добрый день
Нужен новый дизайн для интернет-магазина. Фактически это два заказа - один для магазина по продаже в онлайн-играх, другой - для магазина по продаже CD- и DVD-дисков, но основа должна быть одна, просто будут какие-то маленькие различия. Дизайн не должен быть супернавороченным, он должен быть простым для восприятия.
Нравится средняя часть http://www.igromagaz.ru/, смотрится очень органично, таким и должен быть весь мой сайт.
Просьба не писать компания и людям, которые из-за одного то, что ты владелец интернет-магазина накручивают несколько тысяч, а то и десятков тысяч рублей.
Среди прочего рассматриваю предложения и от дизайнеров-одиночек.
Прошу оставлять ссылки на портфолио и примерную стоимость и время работы. Приветствуются конкретные ссылки на Ваши работы, которые по Вашему мнению могли бы мне подойти.
Если всё будет хорошо, сотрудничество не ограничится эти заказом, будут ещё постоянно нужны баннеры, возможно, ещё 1-2 дизайна сайтов.
С уважением, Дмитрий
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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