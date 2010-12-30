Дизайн для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок474 просмотра

Добрый день

Нужен новый дизайн для интернет-магазина. Фактически это два заказа - один для магазина по продаже в онлайн-играх, другой - для магазина по продаже CD- и DVD-дисков, но основа должна быть одна, просто будут какие-то маленькие различия. Дизайн не должен быть супернавороченным, он должен быть простым для восприятия.

Нравится средняя часть http://www.igromagaz.ru/, смотрится очень органично, таким и должен быть весь мой сайт.

Просьба не писать компания и людям, которые из-за одного то, что ты владелец интернет-магазина накручивают несколько тысяч, а то и десятков тысяч рублей.

Среди прочего рассматриваю предложения и от дизайнеров-одиночек.

Прошу оставлять ссылки на портфолио и примерную стоимость и время работы. Приветствуются конкретные ссылки на Ваши работы, которые по Вашему мнению могли бы мне подойти.

Если всё будет хорошо, сотрудничество не ограничится эти заказом, будут ещё постоянно нужны баннеры, возможно, ещё 1-2 дизайна сайтов.

С уважением, Дмитрий

14 лет назад
GMTrade
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$100
1 день
Невероятно рад, что получилось так, что начал сотрудничать с Эриком! Уверен, вместе с ним сможем создать лучший сайт в области, в которой я работаю, а в целом наше сотрудничество будет долгим и плодотворным. :) Данного дизайнера отличает не только владение необходимыми навыками, которыми, в принципе, может овладеть практически любой, но профессионализм (в самом широком смысле слова) и умение придумывать новое и генерировать идеи (вот это по-настоящему круто!). Также у Эрика есть такое важное качество как понимание того, что нужно заказчику; мы буквально с полуслова понимаем друг друга. Также отмечу ещё такой важный момент у данного дизайнера, как ответственность. Попробуйте найти дизайнера, который будет продолжать делать Ваш заказ, будучи на отдыхе в другой стране. В общем. Если Вы хотите получить по-настоящему эксклюзивный дизайн, который значительно увеличит Ваши продажи, и будем греть Вам душу - обращайтесь к Эрику! В какой уже раз говорю тебе, Эрик, спасибо!

Заявки фрилансеров

shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад

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