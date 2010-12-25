Подобрать шаблонный дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки175 просмотров

Надо подобрать готовый шаблонный дизайна для промосайта http://www.sparkle-board.in/

Шаблон может быть платный, но не дорогой.

Дизайн должен быть: юзабильный, простой, красочный, поднимать настроение, стимулировать к действий... и естественно тематический

как пример:

http://www.imperia-show.ru/

http://www.studio-first.ru/

Приоритет отдаётся тем, кто сможет впихнуть существующий сайт на хтмл в предложенный дизайн и при необходимости провести коррекцию дизайна....

По этому указывайте две цены - за подбор шаблона с указанием количества вариантов и за "натяжку"...

14 лет назад
delomaster
Андрей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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