Подобрать шаблонный дизайн

Надо подобрать готовый шаблонный дизайна для промосайта http://www.sparkle-board.in/

Шаблон может быть платный, но не дорогой.

Дизайн должен быть: юзабильный, простой, красочный, поднимать настроение, стимулировать к действий... и естественно тематический

как пример:

http://www.imperia-show.ru/

http://www.studio-first.ru/

Приоритет отдаётся тем, кто сможет впихнуть существующий сайт на хтмл в предложенный дизайн и при необходимости провести коррекцию дизайна....

По этому указывайте две цены - за подбор шаблона с указанием количества вариантов и за "натяжку"...