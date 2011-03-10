Продвижение

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен11 заявок260 просмотров

Необходимо продвижение сайта www.kvestore.ru в Яндексе и Гугле.

Домен месячный, сайт на завершающем этапе доделки. Заполнение ~40% готово

Тематика: Торговое оборудование

Примерный список ключей:

-Мебель для магазинов

-Металлическая мебель

-Алюминиевые прилавки, витрины

-Торговые прилавки, витрины, столы, стеллажи

-Торговые модули

-Холодильное оборудование

-Холодильные витрины

-Холодильные шкафы

-Металлические стеллажи

-Фитодизайн

-Искусственные деревья

По всем "ключам" имеются оригинальные CEO тексты, которые будут размещены на сайте

Регион продвижения: Санкт-Петербург

Желание попасть на первую страницу поисковиков.

Указывайте сроки и стоимость.

Так же рассмотрю долгосрочное сотрудничество.

Расчёты через СБС веблансера.

14 лет назад
Jaros80
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

AseevRoman
Роман 
43 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$110
30 дней
Работа выполнена.
Не помню я по этому вопросу уже не чего сервис требует что бы был оствлен отзыв. Приходится что то писать.

Заявки фрилансеров

AseevRoman
Роман 
43 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад