Прогон по форумам и прочим площадкам

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Онлайн покер клуб pokergild.com заинтересован в прогоне нашего проекта по различным форумам, доскам и прочим подобным площадкам.

От Вас хотелось бы узнать стоимость в рамках скажем 100 постов на различных площадках. Рекламировать (постить) можно не только на тематических площадках, но это приветствуется. То есть не только "покер", но и "игры онлайн", и компьютерные форумы и пр.

Что вы можете предложить?