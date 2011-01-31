Раскрутка сайта в Google и Яндекс

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Закрыт25 заявок519 просмотров

Интересует продвижение сайта www.yurima.com

Тематика: дизайн интерьеров.

Ключи: дизайн интерьеров, дизайн интерьера, дизайн квартир и подобные ВЧ, СЧ и НЧ.

Регион продвижения: только Украина

Сейчас раскруткой занимается специалист, но скорость работы - не устраивает.

Жду предложений по стоимости и по срокам попадания в ТОП5 гугла и яндекса.

13 лет назад
Ivan-Y
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров