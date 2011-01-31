Необходимо поднять ТИЦ сайта. Слушаю предложения в виде ТИЦ - стоимость. Сайт - http://art-kiev.com Нужен ТИЦ - больше 60ти
Увеличение обратных ссылок на сайт.
Нужно качественное увеличение обратных ссылок на сайт.
Прямые ссылки, по ключевым словам.
Ручное размещение.
Возможна работа на постоянной основе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Настройка серисов в сапе унд миралинкс ну и т.д.Завершен14 лет назад
Раскрутить страницу компьютерной игры на Facebook. Целевая аудитория - англоговорящее население, в основном, США и Канады.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется продвижение сайта кадрового агентства по словам: Поиск персонала, поиск сотрудников, подбор персонала и другие. Бюджет в рамках 30-35 тыс. руб.Закрыт14 лет назад
Наполнить группу вконтакте пользователями.Завершен14 лет назад
- $50
Курсовая на 5 - Дипломы, курсовые работы, рефераты Нужно поднять ТИц... сейчас ТИц "0" 1. Хотелось бы для начала хотя бы 30-50 Сроки определяете Вы сами... ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен специалист по раскрутке веб-проектов. Не компания, а именно специалист! Задача: сайт производителя шкафов-купе http://www.sterx.kiev.ua/ за 2 месяца вывести сайт в ТОП 10, за 4 месяца -в ТОП 5, за ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо произвести оптимизацию сайта vbuzuluk(точка)ru и его продвижение, что был всегда был на первом месте по запросу снять квартиру на сутки в городе бузулукПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
Icq 76600000 (прежде,чем писать на icq,оставляйте заявку!) c нулевым кол-вом отзывов не писать Задача-из подборок ключевиков ,что прикреплены в файле, выбрать те, которые: ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно прогнать сайт по форумам. Форумы города Киев. Тематика сайта - ИТ.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад