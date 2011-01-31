Анализ и выборка ключевиков нч и сч

Icq 76600000 (прежде,чем писать на icq,оставляйте заявку!)

c нулевым кол-вом отзывов не писать

Задача-из подборок ключевиков ,что прикреплены в файле, выбрать те, которые:

а) имеют 300-400 запросов в месяц по http://wordstat.yandex.ru/ -именно в этом диапазоне

б) полностью соответствуют по смыслу (то есть говноключевики удалить из списка) темы раздела

в)Регион украина,россия