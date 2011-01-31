И так есть 5 сайт. 1) http://vwm.su 2) http://gosmaster.ru/ 3) http://dar999.ru/ 4) http://news.vatanweb.tj 5) ...
Анкоры для сапы
Нужно составить анкоры для сапы. Сайт saposhop.ru. Нужно 150 уникальных анкоров. Я вам дам список страниц, которые добавлю в сапу – на каждую страницу 1 анкор. Добавляйте в анкоры контент из ключевиков-мета, из текста страницы. Пишите сроки и цены. Оформляем безопасную сделку.
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