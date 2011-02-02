SEO аудит сайта

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Завершен11 заявок239 просмотров

Есть интернет магазин на Joomla+Virtuemat.

Необходимо провести сео-анализ сайта, сделать отчет о недостатках и рекомендации для оптимизации и продвижения. Желательно не дорого, возможно в скором времени работу над сайтом снова отдам тому же подрядчику.

Joomla
14 лет назад
Cardelen
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Delpher
38 лет
20 лет в сервисе
Был
15 дней назад
14 лет назад
$30
1 день
Очень положительное впечатление после работы. Работа выполнена быстро, отчет после аудита подробный и доступный. Отличный специалист!
Очень доволен сотрудничеством. Ясные вопросы, быстрая оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Delpher
38 лет
20 лет в сервисе
Был
15 дней назад
14 лет назад