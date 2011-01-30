И так есть 5 сайт. 1) http://vwm.su 2) http://gosmaster.ru/ 3) http://dar999.ru/ 4) http://news.vatanweb.tj 5) ...
Работа с баннерными сетями, раскрутка сайтов
Добрый день, ищу надежного человека для работы с иностранными банерными сетями (тематика флеш игры).
Необходимо:
1) поиск и размещение баннеров в банерных сетях, а так же поиск новых сетей для проведения обмена.
2) возможно проведение обмена ссылками с сайтами партнерами, понимание технологий продвижения SEO и SMO.
3) знание HTML+CSS на среднем уровне, приветствуется знание php.
4) знание английского языка на среднем уровне (читаю - понимаю что читаю).
5) обладать качествами - целеустремленность, желание познать новое, пунктуальность, усидчивость.
6) наличие свободного времени и ПК с выходом в интернет.
7) знание программы AdobePhotoshop на уровне опытного пользователя. Уметь делать динамические gif изображения.
8) рассматриваю кандидатов с Украины. Возраст от 18 до 24 лет.
Жду ваших предложений!
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