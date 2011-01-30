Работа с баннерными сетями, раскрутка сайтов

Добрый день, ищу надежного человека для работы с иностранными банерными сетями (тематика флеш игры).

Необходимо:

1) поиск и размещение баннеров в банерных сетях, а так же поиск новых сетей для проведения обмена.

2) возможно проведение обмена ссылками с сайтами партнерами, понимание технологий продвижения SEO и SMO.

3) знание HTML+CSS на среднем уровне, приветствуется знание php.

4) знание английского языка на среднем уровне (читаю - понимаю что читаю).

5) обладать качествами - целеустремленность, желание познать новое, пунктуальность, усидчивость.

6) наличие свободного времени и ПК с выходом в интернет.

7) знание программы AdobePhotoshop на уровне опытного пользователя. Уметь делать динамические gif изображения.

8) рассматриваю кандидатов с Украины. Возраст от 18 до 24 лет.

Жду ваших предложений!