Ручная регистрация в каталогах сайта

На условиях постоянного сотрудничества компания "Технополис" ищёт специалиста по продвижению сайта tehnopolic.ru Условия вознаграждения могут быть изменены в зависимости от квалификации и от эффективности деятельности оптимизатора. Условия: 1. Очень желателен человек ...