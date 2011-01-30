И так есть 5 сайт. 1) http://vwm.su 2) http://gosmaster.ru/ 3) http://dar999.ru/ 4) http://news.vatanweb.tj 5) ...
Размещение статей в миралинкс
Есть 2 шаблона статей для размещения на Миралинкс.
Нужно составить шаблоны title к ним (на выходе 50 шт на каждую статью), в тексте статьи разместить код ссылок.
После этого статьи загрузить на миралинкс.
Срок – 1 день.
Указывайте обязательно стоимость работ.
Заявки фрилансеров
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