Запустить контекстную рекламу Google AdWords

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Закрыт4 заявки140 просмотров

Нужен специалист по контекстной рекламе google adwords... в первую очередь решить возникшую проблему отказа по причине не соблюдения правил в отношении рекламируемых сайтов... какие правила нарушены не ясно... во вторых создать грамотные объявления... примеры объявлений висят на рамблере... открою доступ на рамблер и google... вообщем нужно создать и запустить контекстную рекламу...

Google Ads
14 лет назад
strominov_vitaly
Виталий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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