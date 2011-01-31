Прогнать сайт по форумам

Есть интернет магазин на Joomla+Virtuemat. Необходимо провести сео-анализ сайта, сделать отчет о недостатках и рекомендации для оптимизации и продвижения. Желательно не дорого, возможно в скором времени работу над сайтом снова отдам тому же подрядчику.