Необходимо поднять ТИЦ сайта. Слушаю предложения в виде ТИЦ - стоимость. Сайт - http://art-kiev.com Нужен ТИЦ - больше 60ти
Продвижение сайта
Нужен специалист по раскрутке веб-проектов.
Не компания, а именно специалист!
Задача: сайт производителя шкафов-купе http://www.sterx.kiev.ua/
за 2 месяца вывести сайт в ТОП 10, за 4 месяца -в ТОП 5, за 6 месяцев-в ТОП 3 (Google).
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В предложениях указывайте цену вывода и поддержки по каждому ключевому слову (фразе).
Порядок работы:
Вы предоставляете рекомендации по оптимизации сайта (мы выполняем их самостоятельно).
Далее вы занимаетесь непосредственно раскруткой по выбранным ключевым словам и фразам, предоставляя детальный отчет о предпринятых шагах.
Оплата: каждое ключевое слово или фраза оплачивается отдельно, причем за время, реально проведенное сайтом на оговоренных позициях в выдаче.
Заявки фрилансеров
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