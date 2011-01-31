Продвижение сайта

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Закрыт9 заявок253 просмотра

Нужен специалист по раскрутке веб-проектов.

Не компания, а именно специалист!

Задача: сайт производителя шкафов-купе http://www.sterx.kiev.ua/

за 2 месяца вывести сайт в ТОП 10, за 4 месяца -в ТОП 5, за 6 месяцев-в ТОП 3 (Google).

Ключевые слова и фразы:

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шкаф купэ.

В предложениях указывайте цену вывода и поддержки по каждому ключевому слову (фразе).

Порядок работы:

Вы предоставляете рекомендации по оптимизации сайта (мы выполняем их самостоятельно).

Далее вы занимаетесь непосредственно раскруткой по выбранным ключевым словам и фразам, предоставляя детальный отчет о предпринятых шагах.

Оплата: каждое ключевое слово или фраза оплачивается отдельно, причем за время, реально проведенное сайтом на оговоренных позициях в выдаче.

14 лет назад
webextre
Виктор 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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