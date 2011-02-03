webextre

Виктор webextre

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Раскрутка сайта apartmentkiev.com.ua

    Требуется специалист, который: 1. Имеет успешный опыт продвижения проектов по англоязычным запросам. 2. Предложит свой вариант ключевых слов для таких тем, как "аренда апартаментов" и "аренда автомобилей" + прочие услуги, заявленные на сайте. ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка сайта narnia-party.com.ua

    Хотим пригласить к сотрудничеству надежного SEO специалиста для раскрутки сайта http://narnia-party.com.ua/ по ключевым словам: детские праздники шоу мыльных пузерей клоуны на день рождения клоуны киев клоуны на детский праздник ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение сайта

    Нужен специалист по раскрутке веб-проектов. Не компания, а именно специалист! Задача: сайт производителя шкафов-купе http://www.sterx.kiev.ua/ за 2 месяца вывести сайт в ТОП 10, за 4 месяца -в ТОП 5, за ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад