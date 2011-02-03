Требуется специалист, который: 1. Имеет успешный опыт продвижения проектов по англоязычным запросам. 2. Предложит свой вариант ключевых слов для таких тем, как "аренда апартаментов" и "аренда автомобилей" + прочие услуги, заявленные на сайте. ...
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Хотим пригласить к сотрудничеству надежного SEO специалиста для раскрутки сайта http://narnia-party.com.ua/ по ключевым словам: детские праздники шоу мыльных пузерей клоуны на день рождения клоуны киев клоуны на детский праздник ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно в течение суток отрисовать векторный логотип по растровому образцу. В предложениях указывайте, пожалуйста, цену.Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен специалист по раскрутке веб-проектов. Не компания, а именно специалист! Задача: сайт производителя шкафов-купе http://www.sterx.kiev.ua/ за 2 месяца вывести сайт в ТОП 10, за 4 месяца -в ТОП 5, за ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад