Требуется качественный ручной обмен ссылками

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки189 просмотров

Приветствую!

Требуется человек, желательно с наработанной базой контактов, чтобы обменяться ссылками/мини-статьями для нескольких моих ресурсов (преимущественно Стройка, Ремонт).

Условия обсуждаемые, главное чтобы исполнитель был адекватный и работал качественно, оперативно!

Кто готов, сразу оставляйте асю для связи, я онлайн, сразу стукну!

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P.S. С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПРОГОНОВ ПО КАТАЛОГАМ НЕ ПИСАТЬ!!!

14 лет назад
tibitibidoh
Игорь 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров