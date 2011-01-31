Требуется качественный ручной обмен ссылками

Приветствую!

Требуется человек, желательно с наработанной базой контактов, чтобы обменяться ссылками/мини-статьями для нескольких моих ресурсов (преимущественно Стройка, Ремонт).

Условия обсуждаемые, главное чтобы исполнитель был адекватный и работал качественно, оперативно!

Кто готов, сразу оставляйте асю для связи, я онлайн, сразу стукну!

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P.S. С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПРОГОНОВ ПО КАТАЛОГАМ НЕ ПИСАТЬ!!!