Вывести сайт в ТОП по Москве

http://import-kran.ru

Тематика конкурентная, регион тоже (Москва).

Сколько будет стоить вывести его в топ Яндекса по Москве?

Ключевые слова: все названия разделов и подразделов в левом меню (каталог продукции). Ну хотя бы 70%.

Прошу указать цену и пояснить, какую работу хотите провести. Если занимаетесь внешней оптимизацией, то как именно (Сапа/каталоги и т.п. ). То есть пояснить, за что производится оплата.

Тексты на сайте уникальные.

И еще: если указываете цену прошу пояснять, это разово или помесячно.