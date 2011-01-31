Нужно раскрутить сайт. Каков бюджет расрукти по каждому слову? сроки? Roche.ua Roche Рош Киев Уркаина Онкология Вирусология Гепатит Вирусный гепатит ...
Вывести сайт в ТОП по Москве
Тематика конкурентная, регион тоже (Москва).
Сколько будет стоить вывести его в топ Яндекса по Москве?
Ключевые слова: все названия разделов и подразделов в левом меню (каталог продукции). Ну хотя бы 70%.
Прошу указать цену и пояснить, какую работу хотите провести. Если занимаетесь внешней оптимизацией, то как именно (Сапа/каталоги и т.п. ). То есть пояснить, за что производится оплата.
Тексты на сайте уникальные.
И еще: если указываете цену прошу пояснять, это разово или помесячно.
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