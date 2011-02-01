SEO: on-site оптимизация сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок454 просмотра

Необходима помощь в оптимизации сайта и размещение контента,

www.palaceofglass.com

Key Words:

Custom Glass,

Designer Glass,

Etched Glass,

Decorative Glass,

Art Glass,

Architectural Glass,

Stained Glass,

подавать заявки только обладающим живым опытом работы в Google,

ожидается качественный профессионализм, внимание к деталям западного стандарта;

пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,

с отзывами и зрелым акаунтом;

общение через SKYPE,

No ICQ

в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением, надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;

оперативная оплата,

Alex

14 лет назад
Anantago
Алекс 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров