Продвижение (реклама) сайта с оплатой по безналу

$280
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок236 просмотров

Жду любых предложений, связанных с рекламой в интернете, с оплатой по безналичному расчету, с документами предпринимателя (Украина), актами выполненных работ... на суму 280$ платить будут гривнами 2260 грн.

Можно закупку вечных ссылок, можно еще чего, мне все равно, абы заказчик рассчитался "со мной", а он может только безналичным вариантом.

14 лет назад
nedvij
54 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

msz
58 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$280
21 день
Михаил сделал работу полностью и в срок, согласно нашей с ним договорённости. Предоставил подробный отчёт. Намерен работать с ним и дальше.
Юрий поставил чётко и ясно задачу. За работу расчитался аккуратно и в срок. Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

msz
58 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад