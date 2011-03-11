Продвижение (реклама) сайта с оплатой по безналу

Жду любых предложений, связанных с рекламой в интернете, с оплатой по безналичному расчету, с документами предпринимателя (Украина), актами выполненных работ... на суму 280$ платить будут гривнами 2260 грн.

Можно закупку вечных ссылок, можно еще чего, мне все равно, абы заказчик рассчитался "со мной", а он может только безналичным вариантом.