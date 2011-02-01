Интересует продвижение сайта www.yurima.com Тематика: дизайн интерьеров. Ключи: дизайн интерьеров, дизайн интерьера, дизайн квартир и подобные ВЧ, СЧ и НЧ. Регион продвижения: только Украина Сейчас раскруткой занимается специалист, но скорость ...
Работа с интернет магазином
Работа с интернет магазином нижнего белья, продвижение, наполнение и работа с каталогом товаров, техническая поддержка сайта, работа с клиентами. Работа в офисе. Полный рабочий день.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт13 лет назад
Написать коментарии на 200 сайтах и разместить их на сайтах. Сайты требуют регистрауии. Коментарии примерно 2-4 предложения. В комментарии вставить ссылку на сайт. В основном вставление ссылки с анкором ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Онлайн покер клуб pokergild.com заинтересован в прогоне нашего проекта по различным форумам, доскам и прочим подобным площадкам. От Вас хотелось бы узнать стоимость в рамках скажем 100 ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт: http://diplomkin.ru/ Запросы стандартные - Заказ диплом, заказать курсовой, диплом на заказ и т.д. Стоимость, сроки. ТОП 10-15, поисковики, сайт еще будет немного дорабатываться ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Продвижение сайта www.sotovik-china.ru по след запросам: телефоны из китая магазин китайских телефонов китайские телефоны китайские nokia китайские iphone О ценах и предложениях ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходима помощь в оптимизации сайта и размещение контента, www.palaceofglass.com Key Words: Custom Glass, Designer Glass, Etched Glass, Decorative Glass, Art Glass, Architectural Glass, ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $280
Жду любых предложений, связанных с рекламой в интернете, с оплатой по безналичному расчету, с документами предпринимателя (Украина), актами выполненных работ... на суму 280$ платить будут гривнами 2260 грн. Можно закупку вечных ссылок, можно еще ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть сайт http://vse-o-svaiah.ru/ нужно поднять ТИЦ хотя бы до 10Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется правильно добавить сайт на гугл карты.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
http://import-kran.ru Тематика конкурентная, регион тоже (Москва). Сколько будет стоить вывести его в топ Яндекса по Москве? Ключевые слова: все названия разделов и подразделов в левом меню (каталог продукции). Ну хотя ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт14 лет назад