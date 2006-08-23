Написать коментарии на 200 сайтах и разместить их на сайтах. Сайты требуют регистрауии. Коментарии примерно 2-4 предложения.

В комментарии вставить ссылку на сайт. В основном вставление ссылки с анкором . Требуется елементарное знание html.

Список сайтов дам .

От вас предложение по цене и ваша аська. Также сроки.