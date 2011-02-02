Нужна оптимизация сайта

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Закрыт11 заявок214 просмотров

Доброго времени суток.

Мне нужно оптимизировать сайт под ПС что бы был траф

Контект полностью уникален 97-100% а трафа 0 :)

14 лет назад
h0usE
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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