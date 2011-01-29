Нужно создать сайт коллективных покупок

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок200 просмотров

Требуется сделать сайт коллективных покупок с огромным функционалом.

Короткое ТЗ:

1. Создание уникально cms для сайта коллективных покупок.

2. Создание конкурса с бальной системой.

3. 100 руб. на счет пользователя, если он приведет своего друга к нам на сайт и купит купон.

4. Полноценный сервис купли/продажи купонов пользователями.

5. Верстка.

Пишите свои цены по каждому из выше сказанных пунктах.

14 лет назад
rafilipp
Филипп 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров