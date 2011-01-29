Разработка скидочного проекта.
Нужно создать сайт коллективных покупок
Требуется сделать сайт коллективных покупок с огромным функционалом.
Короткое ТЗ:
1. Создание уникально cms для сайта коллективных покупок.
2. Создание конкурса с бальной системой.
3. 100 руб. на счет пользователя, если он приведет своего друга к нам на сайт и купит купон.
4. Полноценный сервис купли/продажи купонов пользователями.
5. Верстка.
Пишите свои цены по каждому из выше сказанных пунктах.
Заявки фрилансеров
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