Создание сайта

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Завершен32 заявки418 просмотров

Разработать сайт, тематика "Системы кабельного обогрева".

Функционал и наполнение достаточно - s p e c design. ru, h e a t i n g-cable. ru

Дизайн уникальный или как вариант уникализированный шаблон.

Ваша цена?

14 лет назад
alexbul
52 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
14 лет назад
$150
7 дней
Очень качественно и оперативно выполнил работу! Будем сотрудничать и дальше.
Заказчик платил все как договорились,приятный в общении всегда приходили к тому что устраивало. Понравилось работать надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
14 лет назад