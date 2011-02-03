Сайт под ключ

Нужно сделать информационный сайт с тематикой "онлай покер,казино,онлайн игры", что то пхожее на это http://www.pokermagic.ru/ - если есть поинтенресней предложения-рассмотрю .Наполнять информацией сайт буду сам - соответственно нужно будет удобный cms.Итого с вас дизайн (если ...