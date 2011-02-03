Сайт под ключ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен28 заявок452 просмотра

Требуется создать сайт для швейного производства.

14 лет назад
Delphin1
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

afdivi
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$450
5 дней
Отличный исполнитель, выполнил работу в срок, удивил нас своей креативностью и понимания нас с полу слова. Всем рекомендую Дмитрия как профессионального исполнителя.
Спасибо за предоставленную работу всем доволен гонорар получен, рекомендую +10!

Заявки фрилансеров

afdivi
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад