Изготовление сайта-визитки.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен27 заявок322 просмотра

Создание сайта-визитки состоящего из описания услуг и информации..

14 лет назад
tulkkikeskus
Александр 
51 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

4pin
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
$100
7 дней
Заказывал Сайт-визитку.. работой доволен.. в срок и качественно.
Хороший заказчик. Чёткая задача, знает чего хочет. Оплата вовремя. рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

4pin
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
14 лет назад