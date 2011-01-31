Создание сайта на 1С Битрикс

Здравствуйте, нужно написать сайт на 1С Битрикс с следующим функционалом:

- Синхронизация с 1С (актуальность цен)

- Импорт из Exel (есть 2 файла каталогов с РАЗНОЙ структурой. Импортируется один файл, далее импортируется другой, и при совпадении позиций предлогается какими из данных заменить (или же предложить своё - соответственно сделать поле для ввода своих данных) )

- Каталог товаров (импортируется из тех самых файлов Exel) [с возможностью подключения к Яндекс.Маркет .yml-файлом]

Грубо говоря такая структура:

- Раздел_0

- - Подраздел_0

- - Подраздел_1

- - ...

- - Подраздел_n

...

В подразделе открываются мини_описания товаров с миниатюрками рядом.

Стандартный каталог, но!

Подробные описания товаров должны открываться во всплывающих окнах!

- Сделать статистику посещений (интересуют ВСЕ движения пользователей: откуда пришел, куда перемещался, где сколько находился, откуда и кога ушел, куда ушел)

- Корзина товаров (с авторизацией пользователей)

- Поиск по каталогу

Интересуют ВАШИ предложения по цене и срокам.

А т.ж. нужна информация какая из лицензий 1С Битрикс нам для этого нужна будет.