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Создание сайта на 1С Битрикс
Здравствуйте, нужно написать сайт на 1С Битрикс с следующим функционалом:
- Синхронизация с 1С (актуальность цен)
- Импорт из Exel (есть 2 файла каталогов с РАЗНОЙ структурой. Импортируется один файл, далее импортируется другой, и при совпадении позиций предлогается какими из данных заменить (или же предложить своё - соответственно сделать поле для ввода своих данных) )
- Каталог товаров (импортируется из тех самых файлов Exel) [с возможностью подключения к Яндекс.Маркет .yml-файлом]
Грубо говоря такая структура:
- Раздел_0
- - Подраздел_0
- - Подраздел_1
- - ...
- - Подраздел_n
...
В подразделе открываются мини_описания товаров с миниатюрками рядом.
Стандартный каталог, но!
Подробные описания товаров должны открываться во всплывающих окнах!
- Сделать статистику посещений (интересуют ВСЕ движения пользователей: откуда пришел, куда перемещался, где сколько находился, откуда и кога ушел, куда ушел)
- Корзина товаров (с авторизацией пользователей)
- Поиск по каталогу
Интересуют ВАШИ предложения по цене и срокам.
А т.ж. нужна информация какая из лицензий 1С Битрикс нам для этого нужна будет.
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