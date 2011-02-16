Нужна помощь . Повесили скрипт обменника вебмани на домен рф , и ни как не хочет работать интерфейс (не меняются средства) Кто знает пишите.
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Нужен информационный сайт о Банковской сфере. Сайт после создания проходит сразу аудит у тех, кто будет его продвигать. 1.Сайт должен быть достойным и лёгким для восприятия, но информативный, ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
Интересует создание подобного проекта под ключ bgroom . com но нужна игра не только короткая но и длинная . Пишите открыто что можете , что делали . ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно грамотно составить бизнес план для сайта Обмен е-валют и ввод вывод е-валют , КА. Начиная с создания проекта "всё включено" (покупка скриптов , дизайна , установка , хостинг , домен) И ...Прочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нам необходим сайт для обмена и ввод-вывода электронных валют "под ключ" , 2 скрипта или один. 1. Есть желание в одном скрипте иметь возможность настраивать и обмен и ввод-вывод разных ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад