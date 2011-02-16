genki

Лил genki

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Устранить проблему

    $50

    Нужна помощь . Повесили скрипт обменника вебмани на домен рф , и ни как не хочет работать интерфейс (не меняются средства) Кто знает пишите.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Бизнес сайт

    Нужен информационный сайт о Банковской сфере. Сайт после создания проходит сразу аудит у тех, кто будет его продвигать. 1.Сайт должен быть достойным и лёгким для восприятия, но информативный, ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Игра в нарды

    Интересует создание подобного проекта под ключ bgroom . com но нужна игра не только короткая но и длинная . Пишите открыто что можете , что делали . ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Бизнес-план

    Нужно грамотно составить бизнес план для сайта Обмен е-валют и ввод вывод е-валют , КА. Начиная с создания проекта "всё включено" (покупка скриптов , дизайна , установка , хостинг , домен) И ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт для обмена валют

    Нам необходим сайт для обмена и ввод-вывода электронных валют "под ключ" , 2 скрипта или один. 1. Есть желание в одном скрипте иметь возможность настраивать и обмен и ввод-вывод разных ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад