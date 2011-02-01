Сайт под ключ или шаблон и дизайн Joomla

Для веб студии. желательно опыт подобной работы, обязательно наличие портфолио. На выходе должен быть полностьью готовый шаблон, который можно просто ставить на joomla. Возмождно у кого есть готовые непринятые варианты или готовые принятые которые поменяете под нас. Необходимо продумать полностью структуру, а не так "скажите что нарисовать и я нарисую". если бы знали. сами бы нарисовали. Обязательно пишите срок и стоимость. А также ссылку на портфолио и скайп (аську). Возможен заказ сайта под ключ, если вы готовы на рассрочку по договору.