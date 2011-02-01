Создание сервиса для ВК

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Закрыт2 заявки126 просмотров

Доброго всем времени суток

требуется в быстром порядке создать клон vkomg.com

реальные(!!) сроки и цены в студию

14 лет назад
S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров