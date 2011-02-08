Настроить гугл аналитик. прописать цели. пометить ссылки тегами, привязать к яндекс директу (16 объявлений) и так далее. В общем сделать как положено пишите в скайп bugasa
Поисковые системы (SEO)нет заявок
Закрыт
13 лет назад
Настроить гугл аналитик. прописать цели. пометить ссылки тегами, привязать к яндекс директу (16 объявлений) и так далее. В общем сделать как положено пишите в скайп bugasa
Для веб студии. желательно опыт подобной работы, обязательно наличие портфолио. На выходе должен быть полностьью готовый шаблон, который можно просто ставить на joomla. Возмождно у кого есть готовые непринятые варианты или готовые принятые которые поменяете ...