sveta170

Светлана Буга sveta170

 
37 летРоссия/Липецк
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Google Аналитик

    Настроить гугл аналитик. прописать цели. пометить ссылки тегами, привязать к яндекс директу (16 объявлений) и так далее. В общем сделать как положено пишите в скайп bugasa

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт под ключ или шаблон и дизайн Joomla

    Для веб студии. желательно опыт подобной работы, обязательно наличие портфолио. На выходе должен быть полностьью готовый шаблон, который можно просто ставить на joomla. Возмождно у кого есть готовые непринятые варианты или готовые принятые которые поменяете ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад