Нужно сделать сайт на джумле, дизайна пока нету, но вскоре будет сделан. Нужно знать за сколько возьметесь на подгонку будущего дизайна под джумлу. примерно 15-20 страниц, стандартное меню сайта визитки, "ГЛАВНАЯ О ...
Три простых сайта для мобильных телефонов (wap)
Здравствуйте.
Нужны три сайта под мобильные телефоны и коммуникаторы (wap). Одностраничные. Можно без CMS
Контент - предоставлю. Дизайн - просто красивый шрифт и верстка.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброго времени суток! Нужен сайт по функционалу похожий на поиск отелей на momondo.com http://mmd.ru.momondo.com/find_hotels.aspx - контент тянется из внутренней базы - найденные объекты отображаются на интерактивной ...Закрыт14 лет назад
Нужен простой сайт знакомств без наворотов 1. Лучше на общедоступной CMS бесплатной или недорогой платной. с использование общедоступных технологий типа MySQL и PHP для стандартного хостинга типа Masterhost. Большой нагрузки не планируется. 2. ...Закрыт14 лет назад
Для веб студии. желательно опыт подобной работы, обязательно наличие портфолио. На выходе должен быть полностьью готовый шаблон, который можно просто ставить на joomla. Возмождно у кого есть готовые непринятые варианты или готовые принятые которые поменяете ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго всем времени суток требуется в быстром порядке создать клон vkomg.com реальные(!!) сроки и цены в студиюСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нам необходим сайт для обмена и ввод-вывода электронных валют "под ключ" , 2 скрипта или один. 1. Есть желание в одном скрипте иметь возможность настраивать и обмен и ввод-вывод разных ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте, нужно написать сайт на 1С Битрикс с следующим функционалом: - Синхронизация с 1С (актуальность цен) - Импорт из Exel (есть 2 файла каталогов с РАЗНОЙ структурой. Импортируется один файл, далее ...Закрыт14 лет назад
Сайт интернет магазина для скидок. Примерный дизайн и функционал на сайте http://deal24.lv. Админ панель. Платежные системы. Пример главное страницы в файле. По срокам макс. 30 дней.Безопасная сделка. Оплата поэтапно.При 90 % сделанного проекта перечислю ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Создание сайта-визитки состоящего из описания услуг и информации..Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо сделать копию этого сайта http://vestoitaliano.com/#/products и заполнить его такими же товарами . Указанный сайт сделан на движке PrestashopСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад