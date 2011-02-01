Сайт знакомств

  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок218 просмотров

Нужен простой сайт знакомств без наворотов

1. Лучше на общедоступной CMS бесплатной или недорогой платной. с использование общедоступных технологий типа MySQL и PHP для стандартного хостинга типа Masterhost. Большой нагрузки не планируется.

2. Без флэш технологии

3. Регистрация пользователя по паролю и логину, заполнение анкеты.

4. Подтверждение регистрации через ссылку на зарегистрированный e-mail

6. Поиск по анкетам по всем существующим полям

7. Размещение до 10 фото в анкете, автоматический редактор к определенному стандарту в случае заливки фотографий большого размера

8. Обмен сообщениями среди зарегистрированных пользователей (входящие, удаленные, черный список). Как в обычной почте

9. Напоминание на e-mail о присланных сообщениях (по выбору пользователя)

10. Защита от автоматической регистрации, каптча

11. Кнопка жалобы на недопустимые действия пользователя

12. Помечать пользователя если он онлайн.

13. Возможность указать свое местоположение на карте своего города + поиск по расстоянию до ближайшего пользователя подходящего по параметрам поиска (Необходимость такого сервиса будет зависеть от стоимости разработки, поэтому желательно на него знать отдельную стоимость разработки)

административный аккаунт

1. Автоматическая и Ручная модерация анкет (размещение после одобрения)

2. Ручная блокировка пользователя при жалобе или других действиях

Опыт работы и портфолио обязателен

MySQLPHP
14 лет назад
parking360
Александр 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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