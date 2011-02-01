Нужно сделать сайт на джумле, дизайна пока нету, но вскоре будет сделан. Нужно знать за сколько возьметесь на подгонку будущего дизайна под джумлу. примерно 15-20 страниц, стандартное меню сайта визитки, "ГЛАВНАЯ О ...
Сайт знакомств
Нужен простой сайт знакомств без наворотов
1. Лучше на общедоступной CMS бесплатной или недорогой платной. с использование общедоступных технологий типа MySQL и PHP для стандартного хостинга типа Masterhost. Большой нагрузки не планируется.
2. Без флэш технологии
3. Регистрация пользователя по паролю и логину, заполнение анкеты.
4. Подтверждение регистрации через ссылку на зарегистрированный e-mail
6. Поиск по анкетам по всем существующим полям
7. Размещение до 10 фото в анкете, автоматический редактор к определенному стандарту в случае заливки фотографий большого размера
8. Обмен сообщениями среди зарегистрированных пользователей (входящие, удаленные, черный список). Как в обычной почте
9. Напоминание на e-mail о присланных сообщениях (по выбору пользователя)
10. Защита от автоматической регистрации, каптча
11. Кнопка жалобы на недопустимые действия пользователя
12. Помечать пользователя если он онлайн.
13. Возможность указать свое местоположение на карте своего города + поиск по расстоянию до ближайшего пользователя подходящего по параметрам поиска (Необходимость такого сервиса будет зависеть от стоимости разработки, поэтому желательно на него знать отдельную стоимость разработки)
административный аккаунт
1. Автоматическая и Ручная модерация анкет (размещение после одобрения)
2. Ручная блокировка пользователя при жалобе или других действиях
Опыт работы и портфолио обязателен
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброго времени суток! Нужен сайт по функционалу похожий на поиск отелей на momondo.com http://mmd.ru.momondo.com/find_hotels.aspx - контент тянется из внутренней базы - найденные объекты отображаются на интерактивной ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
Для веб студии. желательно опыт подобной работы, обязательно наличие портфолио. На выходе должен быть полностьью готовый шаблон, который можно просто ставить на joomla. Возмождно у кого есть готовые непринятые варианты или готовые принятые которые поменяете ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго всем времени суток требуется в быстром порядке создать клон vkomg.com реальные(!!) сроки и цены в студиюСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нам необходим сайт для обмена и ввод-вывода электронных валют "под ключ" , 2 скрипта или один. 1. Есть желание в одном скрипте иметь возможность настраивать и обмен и ввод-вывод разных ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте, нужно написать сайт на 1С Битрикс с следующим функционалом: - Синхронизация с 1С (актуальность цен) - Импорт из Exel (есть 2 файла каталогов с РАЗНОЙ структурой. Импортируется один файл, далее ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт интернет магазина для скидок. Примерный дизайн и функционал на сайте http://deal24.lv. Админ панель. Платежные системы. Пример главное страницы в файле. По срокам макс. 30 дней.Безопасная сделка. Оплата поэтапно.При 90 % сделанного проекта перечислю ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Создание сайта-визитки состоящего из описания услуг и информации..Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо сделать копию этого сайта http://vestoitaliano.com/#/products и заполнить его такими же товарами . Указанный сайт сделан на движке PrestashopСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать полный аналог сайта della.by и сделать его продвижение в поисковых машинах Google, Yandex.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад