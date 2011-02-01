Сайт аукцион (скрипт)

Нужно с нуля поднять сайт аукцион. В принципе какой движок не важно. Дизайн и функционал хотелось бы полностью скопировать www.trademe.co.nz . От Вас только написание скрипта. Если вы скачаете бесплатный скрипт и подгоните под то что я хочу я тоже буду доволен. Сайт на русском языке,

Ничего сложного как мне кажется. Должен функционировать на 100%

Должна быть удобная панель админа, в общем кто серьёзно заинтересован пишите,