Сайт аукцион (скрипт)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок328 просмотров

Нужно с нуля поднять сайт аукцион. В принципе какой движок не важно. Дизайн и функционал хотелось бы полностью скопировать www.trademe.co.nz . От Вас только написание скрипта. Если вы скачаете бесплатный скрипт и подгоните под то что я хочу я тоже буду доволен. Сайт на русском языке,

Ничего сложного как мне кажется. Должен функционировать на 100%

Должна быть удобная панель админа, в общем кто серьёзно заинтересован пишите,

14 лет назад
sverchok123
Джахангир 
51 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

weder
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$300
15 дней
Принял Работу, после нескольких месяцев обсуждений и согласований, взял предоплату и пропал. Настоящее кидалово. Опасайтесь. Моя б воля, нашел бы его, и врезал за каждый доллар что он своровал. Вор!

Заявки фрилансеров

weder
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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