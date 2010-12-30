sverchok123

Джахангир sverchok123

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Сайт аукцион (скрипт)

    $300

    Нужно с нуля поднять сайт аукцион. В принципе какой движок не важно. Дизайн и функционал хотелось бы полностью скопировать www.trademe.co.nz . От Вас только написание скрипта. Если вы скачаете бесплатный скрипт и подгоните под то ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Компонент для Joomla 1.5

    $20

    Нужен компонент вопрос ответов на Джумле. Что-то по типу FAQ, тикетной системы и вопрос ответ. Пользователь задает вопрос, администратор отвечает. Все разбито по категориям и подкатегориям. при переходе в ту ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для AdsManager (Joomla 1.5)

    $50

    Хотелось бы поменять стандартный дизайн компонента и модуля AdsManager на Joomla. Как компонент выглядит сейчас можно посмотреть на www.uzavto.net

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поменять дизайн сайта (подправить работу сайта)

    $100

    Нужно немного поменять дизайн сайта, еще не знаю в каком направлении, но предложения будут оценены. Нужно думаю поменять дизайн некоторых компонентов. Может будут предложения по шапке. Так же подправить работу компонентов Джумлы, ...

    Joomla
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт аукцион с нуля

    $500

    Нужно с нуля поднять сайт аукцион. В принципе какой движок не важно, дизайн у меня в голове т.е. придется разрабатывать (что то похожее на это www.trademe.co.nz) . Ничего сложного как мне кажется. Должен функционировать ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад