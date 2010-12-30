sverchok123

Нужно с нуля поднять сайт аукцион. В принципе какой движок не важно. Дизайн и функционал хотелось бы полностью скопировать www.trademe.co.nz . От Вас только написание скрипта. Если вы скачаете бесплатный скрипт и подгоните под то ...
- $300Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо модифицировать работу компонента для Joomla. компонент - SM FAQ joomla 1.5. Что мне нужно. Данный компонент меня устраивает, но необходимо сделать след. 1. На ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужен компонент вопрос ответов на Джумле. Что-то по типу FAQ, тикетной системы и вопрос ответ. Пользователь задает вопрос, администратор отвечает. Все разбито по категориям и подкатегориям. при переходе в ту ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Хотелось бы поменять стандартный дизайн компонента и модуля AdsManager на Joomla. Как компонент выглядит сейчас можно посмотреть на www.uzavto.netДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно немного поменять дизайн сайта, еще не знаю в каком направлении, но предложения будут оценены. Нужно думаю поменять дизайн некоторых компонентов. Может будут предложения по шапке. Так же подправить работу компонентов Джумлы, ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужно с нуля поднять сайт аукцион. В принципе какой движок не важно, дизайн у меня в голове т.е. придется разрабатывать (что то похожее на это www.trademe.co.nz) . Ничего сложного как мне кажется. Должен функционировать ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад