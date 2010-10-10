Требуется обработать шаблоны из открытых источников (обязательно бесплатные, варез, нуллед и тд непойдет).

Шаблоны будут использоватся в сайтах-визитках на 3 страницы, главная, цены и контакты. Но я должен получить только 1 хтмл, и возможно папку images, если в шаблоне присутствует изображения и если есть css файл.

Дополнительно в папке шаблона должен лежать скрин шаблона в размере 160х120 и именем index.gif и файл index.txt с названием шаблона. (смотреть как в приложении)

Шаблоны вы сами берете из открытых источников, шаблоны нужны приблеженные к бизнес тематике (шаблоны будут использоватся для сайтов-визиток разных организаций), или приблеженные к какой-либо отрасли (например автомобили - для автосалонов, такси и тд, шаблон с окном - для фирм продающих пластиковые окна). Т.е. берем любой шаблон более менее подходящий и правим. Неподойдет например шаблон для игры варкрафт - нетематичный, никакая организация его себе не поставит. А вот мики-маус еще подойдет, для фирм организующих детские праздники.

Обязательно на примере обратить внимание на пути к картинкам - http://allbiz.kz/sites/templates/номер шаблона/картинка.ext и к файлам css.

Нумерацию шаблонов начинать с 20.

Шаблоны должны быть легкие, желательно фиксированные, небольшие и средние. В шаблонах надо убирать все внешние ссылки.

Пример сайта визитки сделанного с шаблона - http://video.allbiz.kz

В общем смотрим приложение, там все понятно, список тегов тоже в приложении.

Оплата после сдачи, без предоплаты, WMZ или WMR. Предлагайте цену за готовый 1 шаблон.