Добрый день! Нужно кроссбраузерно либо пеереверстать либо доверстать шаблон. Желательна максимальная валидность кода. Все материалы во вложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется обработать шаблоны из открытых источников (обязательно бесплатные, варез, нуллед и тд непойдет).
Шаблоны будут использоватся в сайтах-визитках на 3 страницы, главная, цены и контакты. Но я должен получить только 1 хтмл, и возможно папку images, если в шаблоне присутствует изображения и если есть css файл.
Дополнительно в папке шаблона должен лежать скрин шаблона в размере 160х120 и именем index.gif и файл index.txt с названием шаблона. (смотреть как в приложении)
Шаблоны вы сами берете из открытых источников, шаблоны нужны приблеженные к бизнес тематике (шаблоны будут использоватся для сайтов-визиток разных организаций), или приблеженные к какой-либо отрасли (например автомобили - для автосалонов, такси и тд, шаблон с окном - для фирм продающих пластиковые окна). Т.е. берем любой шаблон более менее подходящий и правим. Неподойдет например шаблон для игры варкрафт - нетематичный, никакая организация его себе не поставит. А вот мики-маус еще подойдет, для фирм организующих детские праздники.
Обязательно на примере обратить внимание на пути к картинкам - http://allbiz.kz/sites/templates/номер шаблона/картинка.ext и к файлам css.
Нумерацию шаблонов начинать с 20.
Шаблоны должны быть легкие, желательно фиксированные, небольшие и средние. В шаблонах надо убирать все внешние ссылки.
Пример сайта визитки сделанного с шаблона - http://video.allbiz.kz
В общем смотрим приложение, там все понятно, список тегов тоже в приложении.
Оплата после сдачи, без предоплаты, WMZ или WMR. Предлагайте цену за готовый 1 шаблон.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $70
Есть дизайн в psd - необходимо сверстать и прикрутить к движку. Движок собственной разработки - на нем уже работает несколько сайтов. Дизайн прилагается в жпг чтобы вы смогли оценить сложность. На главной странице шапка будет ...Завершен13 лет назад
- $250
Нужно сверстать сайт на основе главной страницы в ПСД. Нужно предложить варианты внутренних страниц и сверстать весь сайт. Примеры работ обязательны.Закрыт13 лет назад
- $200
Есть проект, верстка в котором сделано достаточно грамотно, но все же есть очень много недостатков в ИЕ, Опере и по мелочи в других браузерах. Нужно поправить баги, валидировать код, добиться одинакого отображения макетов в IE ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Переделать верстку таким образом, чтобы получить из старых страниц - новые.Завершен13 лет назад
Имееются несколько файлов в формате Microsoft Office PowerPoint (.ppt). Требуется конвертировать их в HTML формат, т.е. один слайд = одна страничка HTML. Страничка HTML должна быть идентична PPT слайду. Всего 135 слайдов. В файле пример одной из презентации ...Закрыт13 лет назад
Требуется отредактировать странички в HTML формате. Имеются странички на русском. Нужно заменить весь имеющийся текст на английский (перевод прилагается). Страниц 140. Структура страничек почти одинакова, пример одной со средним объемом текста прилагается. Если интересен объем текста то в ...Закрыт13 лет назад
Необходимо сверстать макет html .Закрыт13 лет назад
Нужно добавить второй телефон в интернет магазин http://rif-climat.ru, снизу уже написанного Главное чтоб после этого ничего никуда не поехало Слушаю ваши условия и ценыЗавершен13 лет назад
- $100
Нужен шаблон Joomla. Можно подогнать/передалать имеющийся у вас шаблон, или сделать с нуля. В готовом шаблоное главное: Сменить иконки, расположение модулей, меню - чтоб смотрелось эксклюзивно (не похоже на изначальный шаблон). Добавить несколько расширений, например поиск по сайту и ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад