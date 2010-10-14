Подогнать отображение эл-тов под все браузеры

HTML-версткаЗавершен5 заявок157 просмотров
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Сделать отображение хидера и заголовков во всех браузерах как в файрфоксе. Там пару поправок в css

http://new-curtains.ru/

Вы говорите что исправить, я исправляю, проверяем, оплата.

все.

13 лет назад
Langly
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
temus
Артем 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$1
1 день
Все хорошо, получил исчерпывающие инструкции, часть уже выполнил, остальные мелочи завтра добью. Спасибо, то что нужно было.
Хороший заказчик, давно с ним работаю.
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