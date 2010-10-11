Необходимо сделать резиновую верстку.

Задача: 1. Верстка Структура- простейшая, о фирме, контакты, продукты и тд Обязательно- поиск по сайту. Движок- друпал.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно адаптировать к распространенным разрешениям и браузерам верстку и сделать ее полностью резиновой.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Верстка шаблона под Wordpress 2.8.6 Напишите пожалуйста цены и сроки. Любой удобный способ оплаты. http://www.sendspace.com/file/df5hhc - jpeg, psd скину когда договоримся.HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется обработать шаблоны из открытых источников (обязательно бесплатные, варез, нуллед и тд непойдет). Шаблоны будут использоватся в сайтах-визитках на 3 страницы, главная, цены и контакты. Но я должен получить только 1 хтмл, и возможно папку images, ...HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Нужно кроссбраузерно либо пеереверстать либо доверстать шаблон. Желательна максимальная валидность кода. Все материалы во вложенииЗавершен13 лет назад
- $70
Есть дизайн в psd - необходимо сверстать и прикрутить к движку. Движок собственной разработки - на нем уже работает несколько сайтов. Дизайн прилагается в жпг чтобы вы смогли оценить сложность. На главной странице шапка будет ...Завершен13 лет назад
- $250
Нужно сверстать сайт на основе главной страницы в ПСД. Нужно предложить варианты внутренних страниц и сверстать весь сайт. Примеры работ обязательны.Закрыт13 лет назад
- $200
Есть проект, верстка в котором сделано достаточно грамотно, но все же есть очень много недостатков в ИЕ, Опере и по мелочи в других браузерах. Нужно поправить баги, валидировать код, добиться одинакого отображения макетов в IE ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Переделать верстку таким образом, чтобы получить из старых страниц - новые.Завершен13 лет назад
Имееются несколько файлов в формате Microsoft Office PowerPoint (.ppt). Требуется конвертировать их в HTML формат, т.е. один слайд = одна страничка HTML. Страничка HTML должна быть идентична PPT слайду. Всего 135 слайдов. В файле пример одной из презентации ...Закрыт13 лет назад
Требуется отредактировать странички в HTML формате. Имеются странички на русском. Нужно заменить весь имеющийся текст на английский (перевод прилагается). Страниц 140. Структура страничек почти одинакова, пример одной со средним объемом текста прилагается. Если интересен объем текста то в ...Закрыт13 лет назад