Верстка страницы

Требуется сделать правильное отображение баннера в IE. Сайт: http://tkavtoplus.ru/ Флеш-баннер во всех остальных браузерах отображается нормально. Находится справа сверху, ездит вверх и вниз вместе со скроллингом. В IE он уходит в нижний левый угол. Нужно соотвественно поставить ...