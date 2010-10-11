Качественная верстка сайта

HTML-версткаЗакрыт19 заявок277 просмотров
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Нужно КАЧЕСТВЕННО сверстать 5 страниц интернет-магазина (главная + внутренние). Большое внимание уделяется деталям.

IE 7 +

Opera 8 +

FF 3.5 +

Chrome

Safari

валидация validator.w3.org

Верстка 100% блочная, использование таблиц не допускается. Верстка фиксированная.

Все типы меню необходимо делать только через CSS и списки.

Название стилей на англ. языке.

Javascript делать не нужно. Это мы сами.

Присылайте, пожалуйста, стоимость, сроки и примеры вашей верстки на емейл [email protected]. Укажите, когда можете начать работу.

Верстка сайта
13 лет назад
unsm
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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