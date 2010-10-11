Качественная верстка сайта

Требуется сделать правильное отображение баннера в IE. Сайт: http://tkavtoplus.ru/ Флеш-баннер во всех остальных браузерах отображается нормально. Находится справа сверху, ездит вверх и вниз вместе со скроллингом. В IE он уходит в нижний левый угол. Нужно соотвественно поставить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно КАЧЕСТВЕННО сверстать 5 страниц интернет-магазина (главная + внутренние). Большое внимание уделяется деталям.
IE 7 +
Opera 8 +
FF 3.5 +
Chrome
Safari
валидация validator.w3.org
Верстка 100% блочная, использование таблиц не допускается. Верстка фиксированная.
Все типы меню необходимо делать только через CSS и списки.
Название стилей на англ. языке.
Javascript делать не нужно. Это мы сами.
Присылайте, пожалуйста, стоимость, сроки и примеры вашей верстки на емейл [email protected]. Укажите, когда можете начать работу.
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