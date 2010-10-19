Верстка главной страницы

HTML-версткаЗавершен15 заявок266 просмотров
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Задача следующая:

сверстать грамотно главную страницу сайта, чтобы, как минимум, нормально отображалась на мониторах с разрешением до 1920 на 1080 (скриншот: http://zalil.ru/29791328)

www.smart-i.ru/tire

13 лет назад
eugen2k
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
GekaBrs
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо Евгению за достаточно оперативную верстку, были определенные недопонимания между нами для верстки на широкоформатных мониторах, но Евгений быстро все разрулил :)
Евгений отличный заказчик, четко ставит задачу, если что-то не понятно объясняет "на пальцах". С оплатой никаких проблем нет. Рекомендую!
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