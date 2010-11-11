PSD в Joomla 1.5

Требуется верстальшик сайтов на modx, оплата: 1)сайт-визитка - 1000р 2)сайт-каталог(простейший) - 1300р icq: 538676
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 4 PSD-макета. Нужно сверстать их в шаблоны Joomla 1.5 . Верстка под все современные браузеры, IE6 не обязательно.
Работа не срочная, цена имеет первоочередное значение.
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